Gus Greensmith muda da Škoda para a Toyota e aponta ao título em WRC2

Gus Greensmith inicia no Safari Rally Quénia a sua campanha em WRC2 e uma nova fase da carreira, ao trocar o Škoda Fabia RS Rally2 pelo Toyota GR Yaris Rally2, mantendo o apoio da estrutura RaceSeven. Depois de três anos ligado à Škoda e de ter estado na luta pelo título em 2025, o britânico acredita que a mudança é o passo necessário para finalmente conquistar o campeonato.

Uma aposta estratégica no GR Yaris Rally2

A decisão surge após uma fase de testes intensiva: três dias em pisos de terra em Portugal e mais um dia no Quénia, já em contexto de preparação específica para o Safari. Greensmith descreve o GR Yaris Rally2 como “mais exigente” de pilotar do que o Fabia, mas destaca um ponto forte decisivo: a frente “incrivelmente forte” e a forma como o carro “o puxa para a trajetória”, algo que considera particularmente útil em situações de rali, onde nem todos os inputs do piloto são perfeitos.

O antigo piloto oficial da M‑Sport admite que a filosofia de condução do Toyota é muito diferente da do Škoda e da sua própria forma de guiar, mas sublinha o apoio direto da marca e o trabalho feito para adaptar o carro às suas preferências durante o plano de testes. Na sua avaliação, em ritmo puro de especial as diferenças entre Fabia RS e GR Yaris Rally2 serão mínimas, mas em “situações reais de rali” sente que o Toyota o ajuda mais, sobretudo em pisos degradados e em secções onde a margem de erro é curta.

Safari como primeiro teste, Portugal como alvo a médio prazo

O Safari, onde venceu WRC2 nas duas últimas edições, é o palco escolhido para a estreia com a Toyota, num programa de 2026 que deverá seguir padrão semelhante ao de 2025, com foco em provas de terra e a possibilidade de acrescentar alguns ralis mais rápidos ao calendário. Greensmith reconhece que, no Quénia, a gestão de ritmo e a preservação do carro são tão importantes como a velocidade, e assume que o objetivo é sair de África com um arranque sólido de campeonato, usando depois provas como Portugal para estar já “sem desculpas” em termos de adaptação ao novo carro.