Guia do Espetador do Rally de Portugal: Vieira do Minho: o palco cénico da Serra da Cabreira

A classificativa de Vieira do Minho (SS20/22) reafirma o seu lugar como uma das provas mais espetaculares e exigentes do itinerário. Com início no emblemático Santuário da Senhora da Fé, os pilotos enfrentarão os desafios da Serra da Cabreira com a imponente Serra do Gerês no horizonte.

Horários (10 de maio): 1.ª Passagem: 08:05 / 2.ª Passagem: 10:35

Horários Oficiais: Planeie o seu dia com a hora exata da passagem do primeiro carro.

Zonas Espetáculo (ZE): Identifique os melhores pontos de observação e a sua localização exata.

Logística: Percursos recomendados, parques de estacionamento autorizados e informações sobre trânsito/cortes de estrada.

Informação Local: Exceções para residentes e sugestões de restauração para recarregar baterias.

Atenção: Utilize apenas os acessos oficiais indicados. Não tente utilizar caminhos florestais secundários, pois muitos encontram-se intransitáveis e representam um risco de segurança.

Planeie com antecedência, respeite as autoridades e desfrute do espetáculo com responsabilidade!

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