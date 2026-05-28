Guarda Racing Days volta a afirmar-se como um dos grandes eventos desportivos da Guarda

A sétima edição do Guarda Racing Days realiza-se nos dias 4 e 5 de julho, na Guarda, e volta a reunir alguns dos nomes mais reconhecidos do automobilismo nacional, reforçando o estatuto de “Corrida dos Campeões”. A prova de exibição é organizada pelo Clube Escape Livre e pelo Guarda Unida Desportiva, com o apoio da Câmara Municipal da Guarda, e já confirmou as presenças de Fernando Peres, vencedor da edição de 2025, Alexandre Borges, recordista de triunfos, e Francisco Carvalho, uma das principais figuras do panorama português.

O evento decorrerá num circuito misto com 1,5 quilómetros de perímetro, composto por 40% de terra e 60% de asfalto, desenhado na encosta sobranceira ao Hotel Versatile. O traçado, que forma um anfiteatro natural, tem sido um dos fatores de atratividade da prova, que ao longo das seis edições anteriores tem mobilizado numeroso público.

Três protagonistas para uma lista de inscritos de peso

Fernando Peres regressa à Guarda depois de ter concretizado, em 2025, “o sonho” de vencer a prova. Tricampeão de Portugal de Ralis, o piloto nortenho volta a apresentar-se ao volante do seu Mitsubishi Lancer Evo, numa edição em que tentará defender o triunfo alcançado no ano passado.

Alexandre Borges, campeão de Portugal de Kartcross em 2024 e tricampeão da Taça de Portugal da modalidade, também já confirmou presença. Vencedor do Guarda Racing Days em 2019, 2022 e 2024, o piloto de Nelas procura ampliar o recorde de vitórias, depois de ter sido forçado a abandonar em 2025 devido a problemas mecânicos no seu kartcross ASK XC’R com motor Yamaha MT-09.

Francisco Carvalho, natural da Guarda, volta igualmente à prova. Com 19 títulos entre campeonatos e troféus, o piloto tem construído a carreira sobretudo na Velocidade, onde se sagrou campeão nacional em várias categorias, e deixou para mais tarde a revelação do carro com que participará este ano.

Duelos repetidos e novas presenças

Entre os nomes já apontados à edição de 2026 estão ainda Hermínio Loureiro e Emídio Guerreiro, que deverão renovar o duelo que tem marcado anteriores edições, bem como Daniela Lopes. A edição deste ano contará também com Ana Laura, que estará ao volante de um SSV, reforçando a presença feminina na prova.

Bruno Oliveira, José Silva e Fábio Cruz também integram a lista de confirmados, assim como António Matias, que desta vez competirá acompanhado pelo filho, Ricardo Matias. Tudo indica ainda que Virgílio Faleiro, Ricardo Simões, Gonçalo e Sérgio Cruz, Fernando Martins e Pedro Leite regressem à pista da Guarda.

Programa mantém formato habitual

A organização manterá o modelo competitivo das edições anteriores. No sábado à tarde, 4 de julho, estão previstos os treinos livres. Já a manhã de domingo será reservada ao warm-up e às mangas de qualificação para cada categoria, bem como às duas meias-finais. A luta pela vitória absoluta no Guarda Racing Days ficará decidida na tarde de 5 de julho.

Num traçado que combina espetáculo, proximidade com o público e nomes sonantes do automobilismo nacional, a prova volta assim a posicionar-se como um dos momentos altos do calendário desportivo da cidade mais alta.