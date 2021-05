GTWC: Henrique Chaves e Miguel Ramos em quarto na qualificação | AutoSport

Henrique Chaves e Miguel Ramos conseguiram o quarto lugar na qualificação para os 1000 km de Paul Ricard.

A dupla lusa da Barwell Motorsport fez o quarto na categoria Pro AM (35º à geral) com a pole a ficar para Aston Martin #188 da Garage 58. A pole à geral ficou para o Lamborghini #63 da Orange 1 FFF de Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli e Marco Mapelli.

A corrida está agendada para as 17h com transmissão no Youtube e na Eleven Sports (canal 3).

Resultados AQUI