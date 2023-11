GP São Paulo, F1: Nico Hülkenberg teme que se repita a situação da Haas deste ano em 2024 | AutoSport

Considerando que o pacote de evoluções era importante para a direção a tomar para o carro de 2024, Hülkenberg admitiu que este é um sinal preocupante, sublinhando que a equipa tem de “ver como aborda o tema do conceito do carro e da aerodinâmica para o próximo ano. Esse é atualmente o nosso maior ponto fraco e temos de o resolver. Caso contrário, a história será a mesma”, concluiu.

Depois de ter perdido a oportunidade de pontuar na prova anterior a São Paulo, o regressado piloto alemão criticou a estratégia de atualizações no Haas VF-23, considerando que as evoluções foram introduzidas tarde. Após a corrida brasileira, que terminou no 12º lugar, Hülkenberg explicou ao canal alemão da Sky que a nova versão do monolugar da equipa norte-americana melhorou o desempenho em “pouco ou nada. Conseguimos ter alguma coisa na primeira volta, mas na segunda e terceira voltas já nada funciona. O asfalto muito velho aqui causou problemas para o nosso carro. A aerodinâmica desaparece completamente em algumas curvas”.

