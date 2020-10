GP Portugal F1: Mercedes não usará o DAS nos treinos

A Mercedes não usará o famoso Dual Axis System nos seus monolugares esta sexta feira em Portimão.

A equipa anglo – germânica é a única a usar este sistema, que será banido em 2021. A equipa quer assim entender as implicações da remoção do seu sistema de direção e irá treinar na FP1 e FP2 sem o complexo mecanismo que muda convergência das rodas da frente permitindo, entre outras coisas, que as borrachas do eixo dianteiro aqueçam muito mais rapidamente, permitindo que os pilotos consigam ter condições ótimas em pouco tempo.

Também na primeira meia hora da FP2 a Pirelli irá fornecer pneus de teste para avaliar diferentes compostos que poderão ser usados no futuro.