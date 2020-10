GP Portugal F1: As ‘moradias’ da Fórmula 1

A época de Fórmula 1 começou com ‘pré-fabricados’ a fazer de Motorhomes, já que o plano de contingência da FIA exigia que o número de elementos das equipas nas provas fosse o estritamente necessário, mas com o passar do tempo isso mudou e apesar da Fórmula 1 ainda viver por ‘bolhas’ – ninguém se junta com ninguém, imprensa só fala com as equipas através de ZOOM Meetings, os elementos das equipas não se juntam uns com os outros, todos os que entram no circuito têm locais determinados e ninguém pode aceder a outras zonas. Quanto às motorhomes, veja por si próprio, sendo curioso que equipas como a Mercedes tenham instalações mais ‘modestas’.