GP Mónaco F1: Mick Schumacher não participa na qualificação | AutoSport

Não é surpresa, dada a extensão dos danos no monolugar de Mick Schumacher. O piloto da Haas não irá participar na qualificação para o GP do Mónaco. A equipa usou as redes sociais para esclarecer que os danos no carro, depois do embate contra as proteções da pista no final do TL3, não permitem uma reparação atempada, pelo que o jovem piloto terá de ficar de fora da sessão que começa às 14h.

A big shunt for @SchumacherMick in FP3 means the German will not be taking part in qualifying due to the damage sustained #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/dwqHN91SRy — Formula 1 (@F1) May 22, 2021