GP Mónaco F1: Max Verstappen de fio a pavio e cimenta liderança no campeonato | AutoSport

Max Verstappen dominou por completo a corrida do Grande Prémio do Mónaco, triunfando à frente de Fernando Alonso, que nunca teve uma real oportunidade para atacar a posição do neerlandês da Red Bull. Esteban Ocon fechou o pódio no traçado citadino.

Depois de arrancar e manter a primeira posição na curva 1, Verstappen foi aumentando a vantagem para Alonso, que chegou quase aos 11 segundos de diferença, sendo a maior dúvida para a Red Bull e o momento certo para o piloto neerlandês para trocar os pneus médios por outro composto com a previsão de chuva. Começando a corrida com pneus duros, Alonso poderia ter uma pequena vantagem para trocar mais tarde de pneus. Mas a decisão da Aston Martin prejudicou o piloto, visto que numa primeira altura, regressou à pista com pneus médios quando a pista estava já muito molhada. Enquanto isso, Verstappen parou para montar pneus intermédios, como os restantes pilotos.

Apesar de ter de efetuar uma nova paragem, Alonso não perdeu o segundo posto, mas ficou ainda mais afastado do líder da corrida.

Tudo mudou a partir da volta 50. Até essa altura da corrida, a luta entre Carlos Sainz e Esteban Ocon era a situação que mais animava a corrida no Principado, além das trocas entre Logan Sargeant, Kevin Magnussen, Lance Stroll e Sergio Pérez na cauda do pelotão. No final da volta 32, Ocon entrou para o pitlane para trocar os pneus médios por duros, mas a paragem demorou muito tempo e o francês perdeu muito tempo para o seu adversário. O piloto da Ferrari parou na volta seguinte, mas mesmo assim, não conseguiu passar Ocon.

Quando chegou a tão anunciada chuva, muitos pilotos sentiram dificuldades em manter-se em pista até trocarem por pneus intermédios, incluindo Ocon que esteve muito perto de perder a posição para Sainz. No entanto, a Ferrari demorou muito para chamar Charles Leclerc e Sainz, tendo que fazer uma paragem dupla depois de ambos perderem posições em pista. Leclerc regressou à pista no sexto posto e Sainz no oitavo, com o piloto monegasco a perder a possibilidade de subir ao pódio.

Quem lucrou mais com a má jogada da Ferrari foi Esteban Ocon, que subiu ao terceiro lugar, e os dois pilotos da Mercedes, com Lewis Hamilton no quarto posto e George Russell no quinto, mas com 5 segundos de penalização para cumprir (por ter regressado à pista, após uma pequena saída, de forma perigosa).

Até ao final da corrida, a chuva parou, mas a escolha de pneu para terminar a prova continuou a ser o intermédio e quem montou os novos pneus de chuva – Pérez e os dois pilotos da Haas – não tirou qualquer partido disso. À passagem pela última vez na linha de meta, Max Verstappen terminou com mais de 28 segundos para Fernando Alonso e conquistou a 39º vitória da carreira, cimentando a liderança da classificação do campeonato do mundo de pilotos.

Uma boa operação para a Alpine, que através de Esteban Ocon subiu ao pódio na frente de Mercedes e Ferrari. Pierre Gasly também terminou nos pontos , com um bom sétimo posto, entre os Ferrari. A fechar o top 10, tivemos os dois McLaren. Oscar Piastri começou o fim de semana de forma discreta, mas conseguiu subir o ritmo quando era preciso e conseguiu os primeiros pontos no Mónaco. Lando Norris foi sempre dos mais rápidos do fim de semana, e conseguiu um positivo nono posto, com dois McLarens nos pontos.

Dois pilotos não terminaram o Grande Prémio do Mónaco, foram eles Lance Stroll e Kevin Magnussen.

Foto: Philippe NANCHINO/ MPSA