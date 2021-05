GP Mónaco F1, Max Verstappen: “Ações falam sempre mais alto que as palavras” | AutoSport

Max Verstappen foi enigmático na conferência de imprensa do GP do Mónaco. O agora líder do campeonato aproveitou a oportunidade de dar uma alfinetada em Lewis Hamilton que disse antes deste fim de semana que talvez Verstappen tivesse algo para provar, depois das manobras mais agressivas

Questionado sobre a importância da vitória, Verstappen pareceu referir-se de forma enigmática aos comentários feitos pelo seu rival.

“Antes de mais, as ações falam sempre mais alto que as palavras”, disse Verstappen. “Penso que esta é uma boa lição depois deste fim-de-semana. É preciso falar na pista, e é isso que eu gosto. Nós, como equipa até agora, cometemos menos erros, e é por isso que estamos à frente. Espero que consigamos manter isso durante o resto da época”.

“Foi um dia fantástico”, disse Verstappen. “Penso que assim que ficamos na liderança na Curva 1, a partir daí pudemos gerir bastante bem o ritmo e cuidar dos pneus. Aqui trata-se de os manter os pneus vivos e tentar ir o mais longe possível e encontrar o momento certo de ir às boxes”

“Ainda tive de começar a partir do segundo lugar, o que penso não ser um bom lugar na partida no exterior”, disse Verstappen. “Pensei que ia ser bom, mas as rodas “patinaram”, pelo que tive de me defender. Por sorte fiquei em primeiro, mas a aderência não era espantosa”.