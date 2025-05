GP Miami F1, Charles Leclerc: “Não há ressentimentos com o Lewis”

Charles Leclerc diz que não guarda “nenhum ressentimento” em relação ao companheiro de equipa da Ferrari, Lewis Hamilton, depois de um tenso Grande Prémio de Miami, onde a estratégia da equipa levou a que os dois trocassem de posições duas vezes. Hamilton, com pneus médios mais rápidos, pediu para passar Leclerc, que estava com pneus duros. A Ferrari acabou por o deixar passar, mas depois de não conseguir apanhar Andrea Kimi Antonelli, Hamilton teve de devolver a posição.

Leclerc afirmou compreender a frustração de Hamilton, mas sublinhou que a Ferrari precisa de lidar melhor com estas situações e melhorar a comunicação da equipa. Ele admitiu surpresa com a proximidade de Carlos Sainz durante a troca, o que tornou as coisas mais complicadas.

“Eu sabia que o Lewis estava a usar pneus médios, por isso ele teria um pouco mais de dificuldade em chegar ao fim do que eu, por isso tivemos de ter cuidado com os pneus, mas também compreendo que ele quisesse tentar fazer algo diferente, e reconheço isso”, disse Leclerc. “Eu teria feito a mesma coisa se fosse ele, tentando ser um pouco mais agressivo com os pneus médios, por isso não há ressentimentos com o Lewis, de todo.

“Precisamos de fazer melhor, isso é certo. Hoje não foi o ideal e estivemos longe de maximizar o nosso potencial, mas temos de nos reagrupar como equipa e ser melhores. Só acho que talvez devêssemos ter discutido um pouco mais antes de fazer a troca porque, obviamente, estamos a tentar chegar ao fim com aqueles pneus.”

“Tudo isto tornou a situação um pouco mais complicada, mas, mais uma vez, penso que há muito para analisar. Como disse, temos de dar um passo em frente e temos de ser suficientemente robustos para, sempre que nos encontrarmos nessas situações, fazermos melhor. Penso que estaremos bem cientes do facto de que hoje não foi o domingo que queríamos e, apesar de o ritmo não estar lá, não creio que tenha havido milagres. Se tudo tivesse corrido na perfeição, talvez tivéssemos terminado à frente do Kimi, mas foi só isso.”

Apesar de expressar a sua frustração através do rádio sobre a degradação dos pneus ao seguir Hamilton, Leclerc disse que o rádio nem sempre reflecte a imagem completa e reconheceu que já estava frustrado por lutar apenas pelo oitavo lugar.

“Já há a frustração de estar a lutar pelo oitavo posto na altura e não estar a ganhar nada”, acrescentou. “Estava mesmo com dificuldades com o carro, por isso há a frustração disso e depois tudo o resto, tudo se soma. O rádio nem sempre é a imagem real. Estava obviamente concentrado na minha corrida, nos meus pneus, estava a tentar mantê-los, porque já na primeira volta tinha lutado com o Carlos com os pneus novos e não era isso que eu queria, por isso tive de cuidar dos meus pneus e foi isso”.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA