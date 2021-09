GP Itália F1, volta 35: Ricciardo lidera, mas Bottas ameaça | AutoSport

No recomeço da prova Daniel Ricciardo manteve a liderança da prova enquanto atrás de si, Lando Norris conseguiu passar Charles Leclerc. Tínhamos Dois McLarens na frente da corrida enquanto atrás as lutas eram acesas, com Valtteri Bottas já em quinto e Sergio Pérez era terceiro mas a manobra foi feita fora de pista, pelo que o mexicano teria em teoria de dar de volta a posição. Bottas atacou Leclerc pouco depois e a luta entre ambos era fenomenal.

Neste momento temos Ricciardo e Norris na frente, com a ameaça de Pérez e Bottas, que já passou Leclerc e é o mais rápido nesta fase e pode ameaçar os McLaren.