GP França F3: Arthur Leclerc vence segunda corrida | AutoSport

Depois de um problema na qualificação que o obrigou a sair de último na corrida 1, Arthur Leclerc venceu a corrida 2. O jovem recuperou até ao 12º lugar na corrida 1 conquistou a pole para a segunda prova, que liderou de início ao fim.

Jak Crawford, segundo na grelha, começou da pior maneira com o seu carro a ficar parado no arranque, o que felizmente não teve consequências de maior. Arthur Leclerc manteve-se na frente das operações, seguido dos seus colegas da Prema, Olli Caldwell e Daniel Hauger. Jack Doohan seguia atrás do trio da Prema.

Victor Martins tinha um bom começo de prova e subia seis posições, ocupando o quinto lugar, à frente de Ayumu Iwasa e o vencedor da corrida 1, Alexander Smolyar, subiu quatro posições e era oitavo no final da volta três.

Caldwell aproximava-se de Leclerc e pressionava o líder da corrida, com a ajuda do DRS, com Hauger atento ao desenrolar da luta na frente. Martins continuava com um excelente andamento e conseguia passar Doohan, assumindo o quarto lugar na corrida. Mais à frente era Hauger a passar por Caldwell , tentando chegar ao líder que se tinha afastado ligeiramente.

Nas voltas 10 e 11 vimos toques em pista, com Frederik Vesti e Jonny Edgar a não evitarem o contacto na última curva do circuito e na volta seguinte Rafael Villagomez e Ido Cohen também apareceram fora de pista depois de um contacto. Cohen foi penalizado e acabou por desistir algumas voltas depois, com problemas no seu carro.

Leclerc continuou na frente, cavando o fosso para os colegas de equipa no que parecia encaminhar-se para uma vitória confortável. Smolyar ganhou mais uma posição, desta vez a Iwasa, assumindo o sétimo lugar, à frente de Calan Williams que também passou por Iwasa.

Na frente, Martins voltou a mostrar-se e passou Caldwell, conseguindo um lugar no pódio na penúltima volta, atrás de Hauger. Leclerc nunca foi verdadeiramente incomodado e vencer de forma merecida a segunda corrida com o top 3 a não sofrer mais alterações.