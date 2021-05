GP Espanha F1, Volta 20: Max Verstappen lidera sem problema

Max Verstappen largou melhor e conseguiu ficar na frente de Lewis Hamilton na primeira curva e descolou do britânico ganhando uma vantagem considerável logo na primeira volta. Daniel Ricciardo começou bem e subiu para o quinto enquanto Valtteri Bottas caiu para quarto, ficando atrás de Charles Leclerc.

Mais atrás Mick Schumacher começou bem e nas primeiras voltas ficou à frente de George Russell nas primeiras voltas o que mudaria pouco depois.

Yuki Tsunoda ficou parado na curva 10 com o seu monolugar a perder qualquer sinal de vida na volta 8. O jovem da Alpha Tauri estava em 16º quando foi obrigado a desistir, levando à entrada do Safety Car.

Isto diluiu o bom trabalho de Max Verstappen que estava a cavar uma vantagem saudável para Lewis Hamilton.

A Alfa Romeo levou o carro de Antonio Giovinazzi para as boxes numa paragem horrível com confusão no conjunto de pneus a ser colocado no monolugar do italiano.

No recomeço a luta mais acesa foi entre Lance Stroll e Fernando Alonso, com vantagem para o canadiano.

Pierre Gasly foi penalizado com cinco segundos por estar mal colocado na grelha.

Na volta 18 Hamilton começou a queixar-se dos pneus, o que já não é novidade, mas as imagens mostravam o pneu traseiro direito em mau estado. As primeiras 20 voltas são de domínio claro de Verstappen.