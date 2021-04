GP Emilia Romagna F1/Imola, Max Verstappen: “Não somos robôs”

Estava destinado à pole, mas um erro na Q3 complicou a vida a Max Verstappen que teve de se contentar com um terceiro lugar na qualificação. Não foi o resultado que desejava e o holandês explicou o que aconteceu:

“Na última volta da Q3 não fiz uma boa volta. Fui largo na Curva 3 com duas rodas, sei que a Honda faz bons cortadores de relva, mas não acho que este tenha sido o mais adequado! Mas pelo menos tentei. Foi uma volta má; já não tinha há muito tempo, por isso tenho de compreender porque é que isso aconteceu. Mas mesmo assim penso que estivemos muito perto, o que é positivo e, como Checo disse, temos dois carros perto do Lewis com pneus diferentes, pelo que espero que amanhã haja alguma excitação. Tem estado a correr muito bem há muito tempo, mas infelizmente não somos robôs! Às vezes acontece , comete-se um erro”.

“Vai ser interessante. Não só com a estratégia, mas também com o que o tempo vai trazer, se houver um pouco de chuva ou não, por isso acho que só temos de esperar e ver o que vai acontecer. Mas, esperemos que na corrida estejamos de novo perto”.