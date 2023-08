GP dos Países Baixos: 5 histórias que prometem passar pelo paddock | AutoSport

A Fórmula 1 regressa depois das férias de Verão com o fim-de-semana do Grande Prémio dos Países Baixos e serão inúmeras as conversas que animarão o paddock.

Equilíbrio de forças

A Red Bull terminou a primeira parte da temporada com uma supremacia competitiva evidente face às suas rivais, mas atrás desta o equilíbrio tem sido a nota dominante, flutuando de acordo com os circuitos entre Mercedes, Aston Martin, Ferrari e McLaren.

Em Zandvoort as duas primeiras apresentam algumas novidades técnicas, o que pode alterar ligeiramente a relação de forças entre estas quatro equipas.

A Mercedes foi muito competitiva no traçado neerlandês o ano passado, o se conseguir dar um bom salto em frente, poderá até ser uma ameaça à Red Bull.

Por seu lado, a Aston Martin pretende regressar à luta pelos pódios, depois de ter conquistado o seu último no Grande Prémio do Canadá, em Junho.

A Ferrari e a McLaren chegam a Zandvoort com novidades ligeiras, mas ainda assim poderão não estão afastadas da luta pelos lugares do pódio, podendo um ou dois décimos de segundo ser determinantes para o desfecho do fim-de-semana.

O mercado de pilotos

São diversos os pilotos que têm por definir o seu futuro, no caso de Lewis Hamilton o imediato, uma vez que não tem contrato assinado para a próxima temporada.

Normalmente, é neste período que são dados avanços nas negociações, muito embora no caso do inglês ambas as partes tenham já afirmado que um acordo foi alcançado, estando agora nas mãos dos advogados.

Segundo algumas vozes, a questão que separa os dois lados é o número de dias que o heptacampeão mundial estará ao serviço da equipa em trabalho com patrocinadores, querendo Hamilton menos que aqueles que a Mercedes deseja.

Também no campo da Ferrari existe alguma indefinição com ambos os pilotos a terminarem o seu actual acordo no próximo ano.

Carlos Sainz tem sido apontado como possível na Sauber/Audi, ao passo que Charles Leclerc pode ser uma opção para a Mercedes, no caso de Hamilton decidir experimentar novos ares. Durante as férias de Verão chegou mesmo haver rumores de que o monegasco teria já assinado um novo contrato com a Ferrari, o que foi desmentido pelo próprio já em Zandvoort.

Pérez, por seu lado, tem vínculo activo com a Red Bull em 2024, mas surgem vozes oriundas da Áustria que a sua posição poderá ser revista, sobretudo se Daniel Ricciardo mostrar um final de temporada ao seu nível.

Chuva em Zandvoort

Mais uma vez, as condições climatéricas serão um dos temas de conversa no paddock, com chuva prevista pelo menos para sábado, mas podendo também ocorrer no domingo.

Como se tem visto recentemente, as provas com a pista molhada apresentam alguns desafios para o director de corrida, uma vez que o ‘spray’ levantado pelos carros criam uma cortina de água através da qual é difícil ver, criando sérios problemas de visibilidade, o que leva ao atraso do início ou à interrupção das provas.

Na qualificação este é um problema menor, dado que os carros rodam mais separados, mas na corrida é muito complicado.

Em Zandvoort, sem árvores e com o vento vindo do mar, pode criar uma situação em que o ‘spray’ se dissolva mais rapidamente, mas uma vez mais haverá o risco e a preocupação de atrasos e de sessões interrompidas.

Comportamento dos fãs

O ano passado houve relatos de desacatos provocados pelos adeptos neerlandeses durante o Grande Prémio dos Países Baixos, os mais visíveis foram as colunas de fumo que surgiram em algumas situações, criando problemas de visibilidade para os pilotos, mas não só.

Foram diversos os testemunhos de fãs embriagados que criaram problemas, tendo mesmo estado envolvidos em episódios de assédio sexual a adeptas.

Espera-se que este ano o problema não se repita e que seja possível criar um ambiente seguro e prazeroso para todos.

Alpine ainda sem chefe

O Grande Prémio dos Países Baixos é o primeiro evento em que a Alpine não terá ao seu leme Otmar Szafnauer e Alan Permane, este há mais de trinta anos na estrutura de Enstone.

Bruno Famin tomou as rédeas da equipa do construtor francês interinamente, tendo avisado ainda em Spa-Francorchamps que a busca por um chefe de equipa seria iniciada imediatamente.

Quase um mês depois, não existem novidades quanto ao próximo líder da Alpine, não tendo Mattia Binotto assumido, pelo menos para já, o lugar que era de Szafnauer.

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool