GP dos EUA: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)?

Quarta vitória do ano para a Ferrari, terceira de Charles Leclerc, com a Scuderia a fazer uma das suas melhores corridas dos últimos anos. O monegasco ganhou três posições no arranque fruto da luta entre Lando Norris e Max Verstappen, foi para a frente e não mais ‘passou cartão’ aos seus adversários, repetindo a vitória de Monza.

Carlos Sainz (Ferrari) cedo começou a pressionar Verstappen, foi às boxes cedo, e só dessa forma passou o piloto da Red Bull, fugindo-lhe depois.

O pódio ficou completo com Max Verstappen (Red Bull) apesar de Lando Norris ter terminado a corrida à sua frente. Só que, foi penalizado em cinco segundos por ter ultrapassado fora de pista e com isso ficou fora do pódio. Seja como for, uma fantástica luta com Max Verstappen.

Mas houve outros destaques, como Liam Lawson, nos pontos neste regresso à F1, tal como Franco Colapinto em mais uma excelente prestação, tal como Nico Hülkenberg e George Russell (boas recuperações).

Para si, quem foi o melhor piloto do dia? Vote no seu preferido e diga-nos o porquê.