GP dos EUA F1, Daniel Ricciardo: Indy? As ovais assustam-me | AutoSport

Com o futuro de Daniel Ricciardo prestes a ser revelado, o piloto australiano vai fechando portas a outras aventuras. Questionado sobre o interesse que poderia ter em correr na Indy, Ricciardo foi taxativo.

Os rumores de que Daniel Ricciardo poderá estar de volta à Red Bull vão ganhando força. O ainda piloto da McLaren já disse que o vamos ver no paddock da F1 em 2023, embora num papel ligeiramente diferente. Falou-se que poderia ser piloto de reserva da Mercedes, mas Ricciardo já negou essa hipótese. Também a Haas, que está muito interessada no australiano, não parece ser opção para “Danny Ric”. Aventuras fora da F1 não parecem interessar ainda e uma possível ida para a Indy também não está nos planos.

Questionado sobre a possibilidade de uma mudança para os “States”, o piloto disse com um sorriso: “Que se f*** isso. As ovais assustam-me. A minha ambição / carreira na Fórmula 1 não acabou e isso é a minha prioridade. Não quero desviar-me, principalmente por essa razão. Mas também, ovais? Nah. Há 10 anos, eu teria dito que sim, mas não tenho problema em admitir que não estou confortável com as ovais”.