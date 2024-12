GP do Qatar de F1, Max Verstappen: “Tivemos um bom ritmo, estou muito contente por ganhar aqui”

Já há algum tempo que no seco não conseguimos ser tão competitivos e estou muito orgulhoso de todos na equipa por terem conseguido dar a volta à situação no espaço de um dia. Por isso, sem dúvida que eles também merecem esta vitória. Tivemos um bom ritmo, por isso estou muito contente por ganhar aqui.”

Max Verstappen ficou muito satisfeito com a vitória. O piloto neerlandês elogiou o desempenho do carro, a disputa acirrada com Lando Norris e o trabalho em equipa. Para si a vitória representa uma importante evolução da Red Bull e demonstra a competitividade do carro: “Foi uma corrida muito boa. Claro que já ontem na qualificação o carro estava muito melhor e hoje o primeiro stint foi muito, muito rápido. O Lando e eu estivemos sempre a 1,8s um do outro, a pressionarmo-nos mutuamente e, honestamente, foi muito divertido.

