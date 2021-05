GP do Mónaco F1: Limites de pista também serão vigiados no Principado | AutoSport

Poderia pensar-se que os limites de pista não dariam grande trabalho aos comissários

neste fim de semana uma vez que estão claramente delineados e são difíceis de ultrapassar. Mas a FIA estará atenta em especial na curva 10.

A entrada na chicane do Porto, depois do túnel será vigiada de forma apertada como explicou a FIA:

“Um tempo alcançado durante qualquer sessão de treino ou da corrida ao abandonar a pista e ao não negociar a Curva 10 utilizando a pista, resultará na invalidação desse tempo pelos comissários” disse o diretor da corrida de F1, Michael Masi, antes da primeira sessão de treino. “Cada vez que qualquer carro não conseguir negociar a Curva 10 utilizando a pista como descrito acima, as equipas serão informadas através do sistema oficial de mensagens. Na segunda ocasião em que um piloto não conseguir negociar a Curva 10 utilizando a pista durante a corrida, ser-lhe-á mostrada uma bandeira a preto e branca, qualquer outro corte será então comunicado aos comissários. Estes requisitos não se aplicarão automaticamente a qualquer piloto que seja considerado como tendo sido forçado a sair da pista, cada um desses casos será julgado individualmente. Em todos os casos, o piloto só deve voltar a entrar na pista quando for seguro fazê-lo e sem ganhar uma vantagem duradoura”.

Masi acrescentou que “se um carro utilizar a escapatória na curva 10-11, o condutor só pode voltar a entrar na pista quando as luzes, acionadas pelo marechal no local, ficarem verdes”.