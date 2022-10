GP do México F1: A grelha de partida | AutoSport

Para variar um pouco, teremos poucas mudanças na grelha de partida obtida na qualificação. Serão apenas dois os pilotos penalizados e que, por isso, irão ser despromovidos.

Lance Stroll caiu para o 20º posto devido a uma queda de três lugares na grelha, por ter causado a colisão com Fernando Alonso no Grande Prémio dos Estados Unidos, enquanto Kevin Magnussen é caiu para 19º, tendo-lhe sido aplicada uma penalização de cinco lugares na grelha por trocar elementos da unidade motriz.

#MexicoGP Quali ➡️ Grid



Only two penalties this time – Stroll for causing collision in US GP and K-Mag for new ICE



Changes in bottom of table – Williams duo benefited most with 2 places up