GP do Bahrein F1: McLaren – A fórmula de 2020 continua a dar resultado

A McLaren saiu do Bahrein com motivos para estar satisfeita. A equipa britânica conquistou pontos valiosos e mostrou um ritmo interessante. Talvez não tenham o carro mais rápido em qualificação, mas na corrida a McLaren continua a mostrar os trunfos do ano passado: regularidade, inteligência e determinação.

Mais um arranque de época em grande para Lando Norris. O jovem piloto britânico elevou o seu nível e mostrou que está melhor do que no ano passado.

A forma como fez as ultrapassagens que o levaram até ao quarto lugar e a gestão de corrida que fez mostram que já passou da fase de jovem esperança e começa agora a assumir-se como um dos grandes talentos da grelha.

“Muito feliz”, disse Norris no final. “Um bom resultado não só para mim, mas para nós como equipa. Uma boa quantidade de pontos para este primeiro fim-de-semana. É encorajador que tenhamos sido capazes de lutar com ritmo puro. É um bom começo – muito obrigado à equipa aqui e a todos e no MTC”.

Já Daniel Ricciardo teve uma corrida mais difícil, com um ritmo menos competitivo e ainda longe do que pode e deve fazer. Nota-se que está ainda à procura das suas referências e de entender melhor o carro. Não comprometeu, mas não foi o Ricciardo que a McLaren espera, o que é compreensível:

“Penso que no geral foi um bom fim-de-semana. Penso que da perspectiva da equipa também é bom começar com o quarto e sétimo lugares. Há muito o que aprender. Não fiquei impressionado com a minha corrida. Não conseguimos encontrar o ritmo mas penso que há muito a tirar da corrida, muito a aprender”.