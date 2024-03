GP do Bahrein de F1, Charles Leclerc: “Estou muito desapontado com o resultado” | AutoSport

Fred Vasseur referiu há dias que a Ferrari estava “noutro planeta” em termos de gestão da degradação dos pneus, o que seria um excelente sinal para esta época dado que esse foi de longe o seu maior problemas no ano passado, a equipa já se tinha mostrado satisfeita com a consistência do carro em termos de comportamento sendo esta corrida o primeiro teste para avaliar a correlação de forças.

Bom, na verdade, foi um banho de humildade, pois sendo verdade que a Ferrari pode ter ritmo para bater um Red Bull, ou outro está numa galáxia totalmente diferente.

A juntar a isso, Charles Leclerc teve uma corrida bem complicada: “Estou muito desapontado com o resultado e, honestamente, acho que o segundo lugar teria sido muito possível hoje”.

Pelo que se percebe, a Ferrari acabou de concluir que talvez consiga bater Sergio Pérez, mas Max Verstappen passou hoje uma boa mensagem à Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin: “Estava bastante otimista para esta corrida esta manhã, porque esperava que o meu carro estivesse provavelmente melhor posicionado para o ritmo de corrida. Mas, infelizmente, no meu caso não vimos nem pudemos confirmar isso hoje, pelo que teremos de esperar por Jeddah para ver se a diferença entre o Max e nós é igual ou maior do que esperávamos” disse Leclerc que teve problemas com o bloqueio dos travões dianteiros, que o levaram a sair diversas vezes de pista, revelando no final que estava a travar mais cedo do que seria normal, mas mesmo assim continuava a bloquear. Pelos visto, é um problema que a Ferrari já teve nos testes.

FOTO MPSA/Phillipe Nanchino