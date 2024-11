GP de Macau: Ugo Ugochukwu fez a pole para a corrida de qualificação

Ugo Ugochukwu terminou o dia com um sorriso, tendo conquistado a pole para a corrida de qualificação. O piloto norte-americano foi o mais rápido numa sessão marcada por muitas interrupções.

Ainda antes da segunda sessão de qualificação, tivemos a segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio de Macau – Taça do Mundo de FR da FIA, Noel León liderou com o tempo de 2m25,772s, apenas 0,105s à frente de Théophile Naël. A sessão foi marcada por chuva e três interrupções por bandeiras vermelhas. Kai Daryanani causou as duas primeiras paragens, enquanto a última ocorreu após León bater nas barreiras e deixar a sua asa dianteira na pista.

A chuva intensa tornou os tempos iniciais imbatíveis e o circuito mais traiçoeiro. Apesar disso, os pilotos continuaram a atacar, com destaques como Alexander Dunne marcando um setor roxo. A sessão foi encerrada antecipadamente devido à batida de León.

Na segunda sessão de qualificação, Ugo Ugochukwu conquistou a pole position para a corrida de qualificação do Grande Prémio de Macau de 2024, numa segunda sessão de qualificação caótica, marcada por múltiplos incidentes e bandeiras vermelhas.

A sessão, que durou mais de 100 minutos devido às interrupções, começou com uma pista húmida, mas maioritariamente seca, com os pilotos a estabelecerem rapidamente tempos de volta competitivos. O então líder, Mari Boya, foi ultrapassado por Dino Beganovic antes de as bandeiras vermelhas serem acionadas na sequência de um acidente que envolveu Rintaro Sato, Alex Dunne e Beganovic.

Quando a sessão recomeçou, Noel León liderou brevemente com 2m20,199s, mas Oliver Goethe voltou a subir ao primeiro lugar com o tempo de 2m19,735s. Ugochukwu assumiu então a liderança com 2m19,610s, mas Goethe recuperou a primeira posição com 2m19,121s. Nos minutos finais, Ugochukwu carimbou o tempo de 2m19,107s para garantir a pole com 0,014s de vantagem sobre Goethe, com León a terminar em terceiro.

A sessão teve várias paragens devido a acidentes, incluindo incidentes com Taponen, Wharton, Nakamura e Bowling. Apesar do caos, Ugochukwu foi o mais rápido, enquanto Beganovic terminou em 15º lugar.