GP da Rússia de Fórmula 1: horários

Depois de nove Grandes Prémios em 11 semanas, o Mundial de Fórmula 1 ruma à Rússia para mais uma corrida, sendo que a partir daqui as equipas vão ter um mês mais ‘descansado’ já que vai haver corridas ‘apenas’ de 15 em 15 dias, com as ‘triplas’ a ter lugar apenas no fim do campeonato com duas corridas no Bahrein e a última em Abu Dhabi.

o Autódromo De Sochi foi construído no complexo dos jogos olímpicos de inverno de 2014. Quase todo entre muros, o destaque vai para a longa curva 3, sendo que o resto da pista é caracterizado por uma série de curvas de 90 graus ligadas por retas curtas. muito complicado de ultrapassar, as corridas tendem a ter pouca ação. Mas nem sempre! É um circuito de média velocidade com uma variedade grande de curvas diferentes. No total são 12 curvas à direita e seis à esquerda, com uma recta de 650 metros entre a primeira e a segunda curva.

1º GP 2014

Voltas 53

Circuito 5.848 km

Corrida 309.745 km

Recorde 1m35.761s (Lewis Hamilton, 2019)

Horário

Sexta-Feira, 25 Setembro

Treino livre 1 09:00 – 10:30

Treino livre 2 13:00 – 14:30

Sábado, 26 Setembro

Treino livre 3 10:00 – 11:00

Qualificação 13:00 – 14:00

Domingo, 27 Setembro

Corrida 12:10