GP da Grã-Bretanha F1: Red Bull minimizou os estragos

Não foi um bom fim de semana para a Red Bull, mas a equipa fez um trabalho estupendo para minimizar as perdas. Com a McLaren e a Mercedes mais fortes, a Red Bull tentou encontrar soluções para se aproximar dos britânicos e conseguiu isso. A sorte não esteve do seu lado, mas quem tem Verstappen está sempre mais perto do topo.

Verstappen foi dos melhores este fim de semana. Os resultados na qualificação e na corrida não foram brilhantes, mas a forma como o neerlandês conseguiu manter-se perto dos mais rápidos, mesmo sem carro para isso, foi um sinal claro do seu talento. Na qualificação, mesmo com um carro danificado e à volta de um segundo mais lento que a concorrência, conseguiu ficar a pouco mais de 0,3 segundos da pole. Na corrida, o ritmo dos McLaren e dos Mercedes na primeira metade foi demasiado forte, mas o #1, com a ajuda da boa estratégia da equipa, conseguiu ainda aproximar-se do primeiro lugar. Verstappen está em grande forma e isso nota-se a cada ida para a pista, a Red Bull está muito forte em todos os aspetos. Conseguiu colocar em pista um carro minimamente decente que permitiu a Verstappen lutar pelo top 5 na qualificação. Na corrida, boas decisões, boas paragens nas boxes. Uma equipa de topo que conseguiu alargar a distância para a concorrência mesmo num fim de semana menos bom.

Sergio Pérez é que destoa. Nesta equipa que parece imparável nesta fase, a má forma de Pérez é preocupante. Uma qualificação para esquecer, com uma saída de pista na volta de saída das boxes. Uma corrida onde nunca conseguiu subir na tabela com a velocidade necessária e uma decisão errada de colocar os intermédios demasiado cedo. Tudo corre mal a Pérez. Terá de responder nas próximas duas corridas ou corre o risco de ir pressionado para as férias e a equipa tomar medidas drásticas.