GP da Grã-Bretanha de F1: Aston Martin quer recuperar, mas os sinais não são bons… | AutoSport

Em claro contraste com a McLaren, a Aston Martin esteve surpreendentemente na mó de baixo no GP da Áustria, onde Fernando Alonso passou um pouco despercebido no seu caminho para o quinto lugar na classificação final. Alonso foi sexto na pista e aproximou-se de Norris no final da corrida, antes de beneficiar de uma penalização por limites de pista para Carlos Sainz.

Mas nem Alonso nem Lance Stroll tiveram ritmo para realmente lutar com a Ferrari ou a Red Bull, tendo sido a segunda equipa mais rápida em vários circuitos nesta temporada, a equipa estava à espera que as suas atualizações no Canadá mostrassem um pouco mais de potencial no Red Bull Ring. Mas isso não sucedeu…

Agora, Silverstone oferece uma oportunidade para responder num fim de semana que não podia ser mais caseiro para a Aston Martin, com o seu novo campus tecnológico situado mesmo à saída do circuito.

No entanto, Barcelona não foi o seu melhor palco e as suas semelhanças com Silverstone podem não ser um bom presságio, mas será que um pouco mais de conhecimento sobre o comportamento do carro depois de atualizado os ajudará a manterem-se na luta pelo pódio no domingo?

FOTO Martin Trenkler