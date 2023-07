GP da Grã-Bretanha de F1, alerta de ativistas: não escolher a forma mais perigosa de todas para protestar | AutoSport

A F1 está alerta face aos ativistas climáticos que têm vindo a interromper eventos um pouco por todo o lado, que estejamos a falar de Fórmula 1, de ténis, Snooker ou críquete. ‘Come’ tudo pela mesma medida, e o GP da Grã-Bretanha é um alvo quase lógico.

No ano passado, em Silverstone, cinco manifestantes saltaram para a pista e sentaram-se no asfalto e o diretor executivo da F1, Stefano Domenicali, já avisou: “Não estamos aqui para discutir opiniões, mas queremos falar de coisas que são muito perigosas. Destruir um evento para o qual vieram 100.000 pessoas é totalmente errado”, disse.

Toto Wolff, Chefe da Mercedes, alerta para o facto que os ativistas do clima estão a ignorar o que a F1 está a fazer em termos de sustentabilidade, com os combustíveis sustentáveis para 2026, enquanto Lando Norris resume tudo isto da melhor forma: “Toda a gente tem o direito de protestar e acho que há boas e más maneiras do fazer. Espero que as pessoas sejam suficientemente inteligentes para não o fazerem desta forma, que é extremamente perigosa”.