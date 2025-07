GP da Bélgica de F1: Oscar Piastri domina, mas rivais e a chuva podem baralhar…

Oscar Piastri brilhou esta sexta-feira em Spa-Francorchamps ao conquistar a pole para a corrida Sprint, mostrando ritmo dominante. No entanto, com a chuva prevista para domingo e os principais rivais a bem perto, o fim de semana promete ser tudo menos previsível.

Piastri impressiona

Oscar Piastri mostrou estar um passo à frente da concorrência ao garantir a pole position para a Sprint Race com uma volta de altíssima qualidade em Spa. O australiano superou os seus adversários com quase meio segundo de vantagem, destacando-se especialmente no segundo setor da pista, onde se concentram a maioria das curvas do circuito de 7 km.

Apesar de ter estado perto da eliminação no Q2, após ver o seu tempo anulado por limites de pista, Piastri manteve a calma e foi decisivo no momento certo. “Tive boa confiança. Sinto que nas últimas voltas o ritmo tem estado lá, mas os resultados nem tanto”, afirmou.

Com este desempenho, Piastri posiciona-se como principal favorito não só para vencer a Sprint, mas também para lutar pela pole e vitória na corrida principal de domingo.

Norris segue perto, McLaren lidera em todo o lado

Lando Norris também esteve sólido, mesmo não conseguindo igualar o ritmo fenomenal de Piastri. Ainda assim, tem argumentos para se intrometer na luta pela vitória na Sprint, aproveitando a longa reta Kemmel onde o efeito de reboque é relevante.

A McLaren mostrou-se forte em todos os tipos de curvas e só perde ligeiramente para a Alpine nas retas, o que a torna na equipa mais completa do fim de semana.

Red Bull surge como principal ameaça

A Red Bull apareceu em Spa com uma nova liderança no pitwall — Laurent Mekies substituiu Christian Horner — e trouxe um pacote significativo de melhorias aerodinâmicas: asa dianteira, sidepods, cobertura do motor, suspensão dianteira e traseira.

Apenas Max Verstappen recebeu os novos componentes, e apesar da diferença para Piastri ainda ser visível, o neerlandês conseguiu colocar o carro na primeira linha da grelha para a Sprint. A equipa mostrou bom ritmo de corrida, ainda que cerca de 0,3s mais lenta que a McLaren. Mesmo assim, está acima de Mercedes e Ferrari, com uma vantagem de 0,1s e 0,25s, respetivamente.

Ferrari mostra sinais mistos

A Ferrari apostou numa nova suspensão traseira, testada recentemente, para tentar aproximar-se da McLaren. No entanto, os resultados foram pouco animadores. Charles Leclerc afirmou estar confortável com o carro, mas ficou sem explicações para os 0,7s de diferença para a pole de Piastri.

Lewis Hamilton teve um dia difícil, rodando na chicane final e sendo eliminado logo no Q1. A Ferrari está competitiva nas curvas de média velocidade, mas perde três décimos nas curvas lentas e rápidas, além de dois décimos nas retas — um défice relevante num traçado como Spa.

Mercedes em dia para esquecer

Kimi Antonelli perdeu o controlo do carro à saída da Curva 14 e foi parar à gravilha, danificando o assoalho e o difusor, o que o deixou fora da luta. George Russell mostrou bom ritmo, mas foi afetado por detritos de gravilha deixados pelo companheiro de equipa e, apesar das reparações rápidas entre sessões, suspeita-se de mais danos no carro.

Sem esses contratempos, fontes da equipa acreditam que Russell poderia ter terminado entre segundo e quarto na qualificação Sprint. Com posições de arranque difíceis (P13 e P20), a luta por pontos na Sprint será complicada, mas a equipa mantém esperança para o Grande Prémio, especialmente se tiver uma qualificação limpa no sábado.

E a chuva?

A meteorologia mantém a incerteza no ar: há previsão de chuva para domingo à tarde, o que pode alterar radicalmente o panorama da corrida. A gestão de pneus, decisões estratégicas e até a configuração dos carros entre sábado e domingo poderão ser decisivas no desfecho do Grande Prémio da Bélgica. Mas antes disso, ainda há a corrida Sprint, hoje às 11h00.

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA