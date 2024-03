GP da Austrália de F1: Será uma corrida tão ‘dramática’ quanto 2023? | AutoSport

Realizaram-se até aqui duas corridas, faltam 22, e o paddock da Fórmula 1 está agora a fazer uma das viagens mais longas da época. Com uma enorme multidão de adeptos entusiastas esperada numa das principais cidades mais viradas para o desporto do mundo, temos muito e bom para ver no próximo fim de semana em Melbourne…

Especialmente se tivermos uma corrida como a do ano passado…

Embora a RB esteja com dificuldades, e até agora e ainda não tenha marcado um único ponto esta época, Daniel Ricciardo pode neste ‘sua’ pista sonhar com um lugar entre os dez primeiros, dada a forma como esta corrida se desenrolou no ano passado. Vários incidentes e acidentes levaram a uma série de bandeiras vermelhas, com apenas 12 pilotos a chegarem à bandeira axadrezada como resultado disso. Quatro foram eliminados logo após um reinício de corrida tardio, incluindo os dois pilotos da Alpine, que bateram um no outro, logo após as primeiras curvas, Logan Sargeant e o antecessor de Ricciardo, Nyck de Vries. Tal como em Jeddah, há secções do circuito de Albert Park que apresentam curvas de alta velocidade com muros à espera dos concorrentes para punir quaisquer erros e, com o equilíbrio do plantel a vários níveis, a lutar por pontos, os pilotos precisam de se esforçar muito nessa batalha, com as recentes modificações do circuito a tornarem as ultrapassagens bem mais possíveis do que no passado.

Mesmo se tivermos apenas metade do drama do ano passado, mesmo assim ainda iremos assistir a um belo filme de suspense.