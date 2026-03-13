GP China F1: Pirelli assume 0.6s entre pneus médios e macios e alerta para ‘graining’ na frente

A Pirelli sublinhou os desafios típicos de um fim de semana Sprint, em que as equipas dispõem de apenas uma hora de treinos para compreender o comportamento dos compostos. Dario Marrafuschi explicou que na sexta‑feira “as equipas usaram um jogo de médios e um de macios, sem stints longos significativos” e guardaram os duros para sábado e domingo.

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Segundo o responsável italiano, a diferença de performance entre os dois compostos utilizados ronda os seis décimos por volta. O C3 (médio) mostrou, nos primeiros segmentos de qualificação, capacidade para “dar o máximo na segunda volta lançada após uma volta de arrefecimento”. As temperaturas estiveram mais baixas do que em 2025 e a pista “ainda suja”, com menos aderência do que se espera para domingo, o que levou ao aparecimento de algum ‘graining’ no pneu dianteiro esquerdo – o mais solicitado em Xangai – e, em menor escala, no dianteiro direito, embora com “impacto limitado no desgaste global”. Marrafuschi destacou que, num circuito como este, as equipas tendem a “proteger o eixo dianteiro, deslocando o equilíbrio para trás”, algo que se refletirá na forma como gerir a Sprint e, sobretudo, o Grande Prémio.