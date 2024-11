GP China 2009 F1: Quando Vettel começou a ‘atirar’ Webber para 2º plano…

Apesar de já ter ganho um Grande Prémio com a Toro Rosso em 2008, em Monza, foi no G. P. da China do ano seguinte que Sebastian Vettel mostrou o que podia fazer ao volante dum carro verdadeiramente ganhador.

Jenson Button tinha dominado os acontecimentos em Melbourne e Sepang, ao volante dum Brawn, mas em Xangai foi o jovem alemão que assumiu a iniciativa logo nos treinos livres.

Só que um problema mecânico limitou o seu tempo em pista na qualificação, deixando-o como apenas uma volta por sessão para tentar a melhor posição na grelha, enquanto todos os seus rivais tinham duas tentativas.

Mas Vettel reagiu de forma impressionante sob pressão, sendo o mais rápido no Q2 e no Q3 para conseguir uma pole position improvável. E na corrida, livre de problemas mecânicos, ganhou como quis, deixando Webber a mais de dez segundos e Button, o líder disparado do Mundial, a quase 45s. Um fim de semana em cheio para o jovem alemão, que começou aí a conquistar toda a equipa Red Bull, relegando, pouco a pouco, Mark Webber para segundo plano.