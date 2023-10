GP Catar F1, Shootout Sprint: Oscar Piastri foi o mais rápido, batendo Lando Norris por 0.082s | AutoSport

Ao contrário dos dois segmentos anteriores, os primeiros seis pilotos em luta pelo melhor tempo da Sprint Shootout regressaram à pista com pneus macios novos. Max Verstappen, que detinha o tempo mais rápido da tabela no final da sua primeira volta rápida, viu o seu registo apagado, ficando Sergio Pérez na frente, com 1:25.382s.

Charles Leclerc, com muitos problemas para cumprir os limites de pista na curva 5, fez uma boa volta, mas voltou a ser apagada, desta vez por excesso cometido na curva 13, e ficou também sob pressão. Enquanto isso, os dois McLaren passaram para a frente, com Lando Norris à frente de Oscar Piastri, com 1:24.536s e deixando o seu companheiro de equipa a 0.039s. Estavam na luta pelo primeiro posto na grelha de partida para a Sprint, tendo Verstappen como adversário direto.

George Russell não conseguiu acompanhar o registo dos McLaren, ficando no terceiro posto até terminar Verstappen, que não conseguiu bater os tempos de Piastri ou Norris, saindo