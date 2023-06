GP Canadá F1: Fernando Alonso espera conseguir pressionar Max Verstappen | AutoSport

Será a quarta vez que Fernando Alonso arranca do segundo lugar da grelha de partida nesta temporada, mas apenas a segunda em que enfrenta Max Verstappen nos primeiros metros da corrida. Aconteceu no Mónaco e vai repetir-se no Canadá, onde o piloto espanhol espera que corra melhor do que na anterior situação. Curiosamente, trata-se de uma primeira fila da grelha de partida semelhante à da temporada anterior, exceção feita à equipa que o piloto espanhol representava na altura.

Em 2022, com a Alpine, Alonso saiu do segundo posto e terminou a corrida no nono lugar, com um monolugar francamente menos performante do que é capaz o seu atual AMR23. Sentindo que a 33º triunfo da carreira pode estar próximo, Alonso garante que “temos uma oportunidade de exercer alguma pressão [a Max Verstappen e à Red Bull]. Têm tido vitórias muito fáceis até agora e espero que amanhã [hoje na corrida] tenham de se esforçar um pouco mais.”

Enquanto Alonso tenta alcançar o lugar do pódio que lhe falta nesta época, Max Verstappen vai tentar alcançar o registo de Ayrton Senna no número de triunfos na carreira: 41 vitórias. O piloto neerlandês alcançou a pole position sem muita dificuldade apesar das condições meteorológicas durante a sessão de qualificação e o seu RB19 ainda tem uma boa vantagem competitiva para os restantes. Falta confirmar o que valem as atualizações da Aston Martin e até da Mercedes, que tem os seus dois pilotos na segunda fila da grelha, no Circuito Gilles Villeneuve.

Foto: Aston Martin F1 Team