GP Bélgica F1: Triunfo arrasador de Max Verstappen | AutoSport

Foi um passeio autêntico de Max Verstappen no Grande Prémio da Bélgica a partir do momento em que passou para a frente do pelotão, ultrapassando Sergio Pérez na volta 17. O piloto neerlandês ganhou logo uma vantagem substancial para o seu companheiro de equipa e mesmo com as paragens seguintes de ambos ou com a pouca chuva que se sentiu no traçado belga, a situação apenas melhorou para Verstappen. Sem sentir pressão por parte de Charles Leclerc, o terceiro classificado da prova, Pérez não foi capaz de acompanhar o ritmo de Verstappen, que acabou a corrida a gerir o andamento do RB19.

Batalhas interessantes ocorreram mais atrás no pelotão, enquanto Lewis Hamilton tentou alcançar o terceiro lugar de Leclerc após a sua segunda paragem, mas também teve de se resignar e não o conseguiu, terminando com muito terreno de vantagem sobre Fernando Alonso, o quinto classificado.

George Russell, Lando Norris – com uma boa recuperação graças a uma estratégia bem delineada pela McLaren após um início complicado – Esteban Ocon, Lance Stroll e Yuki Tsunoda fecharam as posições pontuáveis.

Destaque para a corrida de Pierre Gasly e Alexander Albon, que rodaram entre as posições pontuáveis e deram um grande espetáculo na batalha entre eles e até com manobras bonitas a outros adversários, terminaram a corrida fora dos pontos. Entre os 20 carros que começaram a corrida, abandonaram Oscar Piastri e Carlos Sainz em resultado de um toque na curva 1 entre ambos, se bem que em alturas diferentes da prova.