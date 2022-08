GP Bélgica F1, Charles Leclerc: “a diferença para Max é um pouco preocupante” | AutoSport

O segundo classificado do campeonato do Mundo de Fórmula 1, Charles Leclerc admitiu que a Red Bull tem o carro mais rápido para a corrida do GP da Bélgica em Spa-Francorchamps, depois da confortável diferença com que Max Verstappen terminou a sessão de qualificação de hoje. O neerlandês da Red Bull rodou 0.6s mais rápido do que Carlos Sainz e com uma diferença de 0.8s para o monegasco.

Uma confusão com os pneus na Q3 resumiu um sábado dececionante para Leclerc, que espera não encontra razões para tal diferença de andamento na Bélgica.

“Há algum potencial porque não preparámos tanto a qualificação como normalmente fazemos, mas quando vemos a diferença para Max [Verstappen] é um pouco preocupante”, disse Leclerc à Sky. “São extremamente rápidos e isso tem sido assim desde o início do fim de semana e não conseguimos explicar bem porquê”.

O piloto da Ferrari explicou que a equipa precisa de trabalhar para encontrar soluções para a corrida de amanhã, mas insistiu que a Red Bull parece “ter encontrado algo este fim-de-semana. São demasiado rápidos, não havia nada que pudéssemos ter feito”.