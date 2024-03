GP Barém F1: Pierre Gasly procura soluções para os problemas da Alpine | AutoSport

Pierre Gasly e Esteban Ocon enfrentaram um início de época difícil ao qualificarem-se nos últimos lugares da grelha de partida do Grande Prémio do Barém. Gasly mostrou-se confiante nas próximas atualizações de Enstone para resolverem os problemas de desempenho do carro, mas pretende encontrar a melhor afinação para tornar o Alpine mais competitivo nas corridas futuras.

“Honestamente, quando somos lentos, geralmente nunca nos sentimos bem, por isso tenho feito experiências em todas as sessões, tentando descobrir se existe um truque para desbloquear algum desempenho agora”, esclareceu o piloto francês depois da qualificação de ontem. “Ainda não o encontrei, mas sei que as atualizações vão equilibrar um pouco mais o carro e levá-lo na direção que pretendo, por isso vamos progredir”.

Sobre a situação em que a Alpine se encontra neste início de temporada, Gasly salientou que “não é tão mau. Olhando para as diferenças, há trabalho a fazer, mas tudo é importante e dois quilos [de peso] equivalem a seis centésimas, por isso há algum desempenho a obter do chassis. É muito claro onde temos de fazer melhorias, felizmente, não é uma surpresa que nos falte ritmo. De momento, temos de tirar o melhor partido do que temos”.

Pierre Gasly terminou dizendo que “vamos ter de ser pacientes até chegarem as atualizações” para o A524.