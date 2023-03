GP Bahrein F1, George Russell: “estamos numa posição melhor do que há 12 meses” | AutoSport

A Mercedes colocou os seus dois carros apenas na sexta (George Russell) e sétima posições (Lewis Hamilton) mas o inglês mais jovem da Mercedes acha que estão no bom caminho, apesar do dia de ontem ter sido mau para a equipa. As alterações que fizeram de ontem para hoje deram resultado, e Russell é de opinião que vão estar na corrida mais perto da frente do que estiveram na qualificação: “Foi melhor do que esperávamos, o dia de ontem foi muito mau para nós, estivemos longe do ritmo e não sabíamos porquê, fizemos algumas alterações para hoje e na verdade essas alterações excederam as nossas expectativas, estamos agora na posição que esperávamos depois dos testes de pré-época, é claro que temos trabalho para fazer mas também me parece que estamos numa posição melhor do que estávamos há 12 meses.

o feeling do carro é muito melhor, mas em último caso o que interessa são os tempos e o lado positivo é que podemos agora concentrarmo-nos em dar mais apoio aerodinâmico ao carro, mais performance, o que em três quartos do ano passado foi um problema, portanto o foco da equipa é outro, temos um alvo claro, e agora é esperar que os designers e engenheiro façam o que eles fazem melhor que é acrescentar performance ao carro.

De ontem para hoje esperávamos ganhar um ou dois décimos, ganhámos seis ou sete, e a boa notícia é que o carro é bom de pilotar, o feeling é bom, e não temos problemas fundamentais, falta-nos performance mas não há nada de muito errado com o carro e por isso só temos que juntar performance global, pois o problema do ano passado está resolvido. E acho que o carro está melhor para a corrida do que para qualificação portanto acho que este foi um bom dia…”, disse George Russell,