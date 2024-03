GP Bahrein F1, Charles Leclerc: “demos um passo em frente, mas só amanhã veremos quanto…” | AutoSport

Charles Leclerc (Ferrari SF-24) começa o ano com um primeira linha da grelha, um pouco atrás do ‘suspeito’ do costume, Max Verstappen, com o monegasco a assumir que o uso de pneus na Q1 condicionou a Q3, indo para a volta decisiva com pneus usados, mas ainda assim um bom começo, não foi suficiente para a pole, mas para a primeira linha: “um pouco desiludido, mas fizemos uma boa qualificação. Tem sido um fim de semana complicado até agora, tentamos várias coisas, mas estou contente pela Q3 pois encontrei o ponto ideal com estes pneus. A qualificação na Q1 foi um pouco complicada. Infelizmente, colocamos dois novos conjuntos de pneus macios que comprometeram um pouco a Q3. Mas foi uma boa qualificação, é um bom início de ano. Estamos num lugar melhor do que há um ano, o que é bom. Agora, temos de ver o ritmo para a corrida de amanhã. Há alguma diferença entre nós e o Max (Verstappen) na frente” começou por dizer Leclerc que explicou porque não conseguiu melhor: “Parecia muito equilibrado na Q2, mas perdemos um pouco o ritmo devido à utilização do conjunto de pneus usados na Q3, e perdemos um pouco, mas, no geral, foi uma boa qualificação em relação ao ano passado”, disse Leclerc, que está habituado a começar ao lado do Max na frente e está confiante de que pode levar a luta até ele: “Estou confiante de que demos um passo em frente, mas temos de esperar para ver amanhã o quanto de um passo em frente demos. Achamos mesmo que a Red Bull ainda está bastante à frente em ritmo de corrida, mas veremos. Se houver uma oportunidade, como sempre, vou tentar e veremos o que acontece amanhã”, disse.

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino