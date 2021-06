GP Azerbaijão F1: Último GP sem público? | AutoSport

O Grande Prémio do Azerbaijão pode ser a última prova sem público presente nas bancadas deste ano. Com o regresso da F1 à Europa e com as melhorias significativas da situação pandémica atual, espera-se que os fãs possam abrilhantar os fins de semana de competição.

Os organizadores neerlandeses já anunciaram que esperam 105 mil espetadores por dia no circuito de Zandvoort, porque a vacinação no país avança em bom ritmo e as condições sanitárias estão melhores.

Os organizadores de Monza esperam poder receber cerca de 80% da sua capacidade máxima. Deverão de existir bancadas para pessoas vacinadas e outras exclusivamente para não vacinados. Não serão 100 mil espetadores como em 2020, mas 70 a 80% da capacidade não é mau.

Esperamos que seja o fim da falta de público no Grande Circo, significaria que a situação pandémica estaria melhor em todo o Mundo.