GP Azerbaijão F1, Ross Brawn: “Teste de caráter para Lewis Hamilton” | AutoSport

Ross Brawn comentou o fim de semana de Lewis Hamilton, recheado de altos e baixos para o piloto da Mercedes.

Brawn considera que o fim de semana de Baku foi um teste de caráter para Hamilton que conseguiu, apesar de todas as contrariedades, ter uma boa prestação:

“Foi um teste de carácter para Lewis este fim-de-semana”, disse Brawn, através da sua coluna regular. “Ele recuperou muito bem. Ter um carro que parecia tão fora do ritmo na sexta-feira e colocá-lo num espaço melhor no sábado foi um bom passo. Não era o carro mais rápido, mas ele sabia que podia fazer algo com ele. Ele estava a fazer um trabalho muito bom e depois não sei o que aconteceu no reinício. Ele disse que era um problema de botões.”

“Era óbvio que os travões traseiros estavam claramente muito quentes. Nem sequer esteve perto de fazer a curva. Mas depois do acidente de Max, manteve o campeonato em aberto. Enquanto Mercedes e Lewis estão tristes, dado o infortúnio de Max, os dois incidentes equilibram as contas”.

“Foi algo invulgar a Mercedes apresentar um carro tão fora de forma”, acrescentou Brawn. “Pode ser que, na sequência das suas dificuldades no Mónaco, tenham decidido tomar um caminho diferente, e foi isso que os colocou tão fora de forma na sexta-feira. Se eu tivesse tido problemas com a temperatura dos pneus, como eles tiveram no Mónaco, estaria a tentar uma direcção diferente. Assim, as dificuldades na sexta-feira poderiam ter sido o resultado disso. É possível que quando voltarmos às corridas onde eles têm mais confiança e é uma plataforma conhecida, a Mercedes esteja de volta ao seu melhor. Eles sempre tiveram um pouco de dificuldades nos circuitos citadinos”.

“A Red Bull começou este ano bem, o que é o oposto completo do que fizeram no ano passado”, avaliou Brawn. “Eles não entraram no ritmo até chegarmos ao segundo semestre do ano, pelo que o seu início é um sinal encorajador. Se conseguirem continuar assim, estamos perante uma grande batalha”.