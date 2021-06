GP Azerbaijão F1: Desde 2013 não víamos este resultado | AutoSport

É raro, muito raro. É preciso recuar até ao GP do Japão para que Valtteri Bottas, Lewis Hamilton ou Max Verstappen não pontuassem numa corrida. São 7 anos, cerca de 140 corridas em que nenhum dos 3 pilotos conseguisse pelo menos 1 ponto. Verstappen nem sequer estava na F1.

Max Verstappen, líder do campeonato, tinha a corrida no bolso, mas o rebentamento do pneu esquerdo traseiro colocou-o fora de prova. Verstappen entrou na F1 em 2015 e terminou o ano com 49 pontos. No tal GP do Japão de 2013, o neerlandês ainda estava no karting. logo não poderia pontuar na F1.

Lewis Hamilton, que poderia ter pontuado no GP do Azerbaijão e até, roubado a liderança do campeonato, errou na curva 1 e de segundo passou para último, terminando em 15º. Em 2013 no Japão, Hamilton abandonou a corrida ainda na volta 7. Nesse ano foi 4º no campeonato.

Valtteri Bottas foi destes 3 pilotos o único a terminar, mas mesmo assim, foi 12º, numa fim de semana para esquecer. Nessa corrida do Japão, Bottas era um estreante na F1 na Williams e terminou em 17º.

A partir desse GP e até ao Azerbaijão em 2021, em todos as corridas, um destes pilotos pontuou e lembramos que este trio de pilotos conviveu no pódio 16 vezes, batendo os recordes.

A título de curiosidade, o GP do Japão de 2013 foi ganho por Sebastian Vettel ainda na Red Bull. Em Baku também foi um Red Bull que venceu e Vettel subiu ao pódio, o seu primeiro pela Aston Martin.