GP Áustria F1, Christian Horner: “As penalizações foram demasiado severas” | AutoSport

As redes sociais estão repletas de críticas à atuação da FIA no GP da Áustria, onde os comissários usaram um critério apertado para avaliar os incidentes que ocorreram.

Christian Horner admitiu que o critério foi demasiado apertado e até disse que o incidente entre Lando Norris é Sergio Pérez era apenas um incidente de corrida, onde não era necessária uma penalização:

“Não se quer o equivalente a futebolistas a mergulhar, temos de evitar isso. Sei que é incrivelmente difícil porque falamos sobre estas coisas com muita frequência, e é difícil para o diretor da prova, mas senti que talvez os incidentes que vimos fossem mais incidentes de corrida do que merecedores de penalizações”.

“O incidente entre Checo e Lando, é algo que acontece nas corrida. Vamos por fora e corremos o risco, particularmente quando não estamos em posição de estar à frente. Mas penso que a FIA, depois de atribuir essa penalização, teve de atribuir uma penalização por uma manobra muito semelhante com Charles. Estes tipos já correram no karting desde que eram crianças e sabem que, se damos a volta pelo exterior, corremos o risco, particularmente se não estivermos à frente. Por isso, sim, penso que as penalizações foram um pouco duras e vão um pouco contra o mantra ‘deixem os pilotos correr´ que temos defendido nos últimos anos”, acrescentou Horner.