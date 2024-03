GP Austrália F1: Pierre Gasly revela “pequenos problemas” no primeiro treino | AutoSport

O piloto da Alpine Pierre Gasly, deu uma ideia dos desafios que a sua equipa enfrentou no primeiro dia de treinos do Grande Prémio da Austrália, onde ele e o seu companheiro de equipa terminaram em 15º e 17º, respetivamente, na derradeira sessão de sexta-feira.

Gasly revelou que houve “alguns pequenos problemas” durante a primeira sessão que afetaram o equilíbrio do carro. No entanto, essas questões foram resolvidas a tempo para a segunda sessão, resultando num melhor desempenho do A524.

“Tivemos alguns pequenos problemas com o carro no treino livre 1, o que limitou um pouco as nossas saídas para a pista. Conseguimos resolvê-los antes da segunda sessão para ter uma sensação muito melhor no carro”, explicou o piloto francês. Apesar destas melhorias, Gasly admitiu que a Alpine continuou a debater-se com as habituais limitações do A524, o que explica a sua posição na tabela de tempos, além do desafio em compreender o desempenho dos pneus macios, uma questão que também foi levantada pela Haas.

“O equilíbrio do carro foi bom. Fomos, provavelmente, mais fortes com o pneu médio e isso significa que temos algum trabalho a fazer com os macios, com os quais parecemos ter mais dificuldades. Temos algum trabalho pela frente para perceber a melhor forma de colocar os pneus na janela correta antes da qualificação. Conhecemos a situação em que nos encontramos e sabemos que vai ser um desafio, por isso vamos continuar a trabalhar muito para melhorar o que temos em mãos. A degradação dos pneus pareceu bastante elevada nas simulações de corrida, o que pode significar que a prova vai ser mais complicada”, concluiu o piloto francês da Alpine.