GP Austrália F1, o que disseram as equipas: Red Bull, Mercedes e Ferrari | AutoSport

Como sempre, é feito de altos e baixos o balanço que as 10 equipas de F1 fazem a mais um dia de qualificação.

Red Bull, Christian Horner: “Eu realmente pensei que a Ferrari estava em vantagem hoje. Mas ‘entregamos’ quando era importante e essa é certamente a primeira vez que conseguimos acertar o setor três. Durante todo o fim de semana, incluindo a qualificação, nós cedíamos um décimo ou um décimo e meio no setor três, mas hoje finalmente conseguimos encontrar o equilíbrio certo. Max fez duas ótimas voltas, ambas boas o suficiente para a pole position. Checo também se saiu bem, entregando uma ótima volta.”

Mercedes, Toto Wolff: “Foi uma sessão pouco produtiva, porque estávamos a apenas alguns décimos do tempo mais rápido no TL3. As condições foram diferentes entre as sessões e sofremos com isso. Temos um carro que é difícil e pequenas mudanças podem fazer com que ele fique fora da janela. Não existe uma solução simples, pois trata-se da interação complexa entre todos os elementos do carro.

É frustrante que ainda digamos isto, mas continuaremos a trabalhar nisso. Não é por falta de tentativas que chegamos onde estamos e vamos nos esforçar para melhorar. O carro tem potencial, como pode ser visto pelo nosso desempenho no TL3. No entanto, é complicado chegar a este ponto de forma consistente e melhorar isso é o que estamos focados em fazer.”

Ferrari, Fred Vasseur: O segundo lugar do Carlos é incrível quando se considera que há duas semanas ele estava no hospital a ser operado. Teve uma mega recuperação, mas não será fácil para ele amanhã, mas tenho certeza que sua determinação o ajudará a superar quaisquer limitações físicas. Charles deu o seu melhor, como sempre. Ele não estava preparado para se contentar com nada menos que a pole, mas não teve sorte. No entanto, foi rápido durante todo o fim de semana, então espero que ele suba na ordem da corrida. Em termos de desempenho, temos sido consistentemente líderes desde o início do fim de semana, mas a corrida de amanhã será complicada, especialmente para os pneus, que são um passo mais macios do que no ano passado, por isso limitar a granulação com uma gestão cuidadosa pode fazer a diferença. Em termos de ritmo de corrida. E sabemos que aqui, outros fatores, como o Safety Car ou a bandeira vermelha da corrida, muitas vezes podem desempenhar um papel e devemos estar prontos para tirar vantagem dessas situações.