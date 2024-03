GP Austrália F1: Dobradinha Ferrari, triunfo de Carlos Sainz | AutoSport

A terceira ronda do ano, que se realizou em Albert Park, Melbourne colocou um fim numa sequência de 43 Grandes Prémios sem abandonar, mas desta feita Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) desistiu cedo na corrida, com problemas de travões, o que deixou a luta para os homens da Ferrari e McLaren, com Carlos Sainz (Ferrari SF-24) a regressar aos triunfos, ele que chegou a Melbourne sem a certeza se iria correr no fim de semana devido a uma operação ao apêndice, que o impediu de correr na Arábia Saudita. O espanhol tudo ultrapassou e venceu com todo o mérito o GP da Austrália, oferecendo à Ferrari a primeira vitória do ano.

E logo uma dobradinha, pois Charles Leclerc (Ferrari SF-24) foi segundo, com Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) a colocar a McLaren no pódio, com Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes) em quarto, um bom resultado que não terminou com a ‘maldição’ dos australianos que continuam sem um pódio em ‘casa’.

Corrida apagada de Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda), que continua longe das prestações do seu colega de equipa, terminando num insosso quinto posto. Fernando Alonso (Aston Martin AMR24/Mercedes) foi sexto na frente de Lance Stroll (Aston Martin AMR24/Mercedes), com o top 10 a fechar-se com Yuki Tsunoda (RB VCARB 01/Honda), Nico Hülkenberg (Haas VF-24/Ferrari) e Kevin Magnussen (Haas VF-24/Ferrari) com Alexander Albon (Williams FW46/Mercedes) logo a seguir, mas já fora dos lugares pontuáveis.

George Russell (Mercedes F1 W15) teve um acidente na última volta quando era sétimo.

