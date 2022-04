GP Austrália F1, Daniel Ricciardo: “Temos de estar contentes com este resultado” | AutoSport

Daniel Ricciardo teve mais motivos para sorrir este fim de semana. Com muito apoio vindo das bancadas, Ricciardo conseguiu a melhor exibição desta época, com um bom sexto lugar e, mais que isso, muito mais próximo do ritmo de Lando Norris. Ricciardo estava contente com o resultado final:

“Não me posso queixar com o que foi o meu melhor resultado esta época e consegui-lo em casa foi bom. Na primeira parte estávamos perto dos Mercedes e pensei que poderíamos conseguir algo mais e no tráfego achei que tinha mais ritmo, mas à medida que a corrida foi avançando, os Mercedes mostraram que são mais rápidos. Apesar de tudo, feliz com o resultado da equipa, fizemos o melhor possível, por isso estou feliz. Esta é a nossa realidade para esta primeira metade da época. Sabemos que vamos sofrer mais em algumas pistas e ser mais competitivos noutras. Esperamos algumas flutuações ao longo destas primeiras corridas. Temos de estar contentes com este resultado e se nos perguntasse no Bahrein se o conseguiríamos, teríamos rido. Vou tentar ser mais positivo que o Lando [Norris] e ver isto como um resultado positivo. “

Ricciardo referiu que a visibilidade com estes carros é mais reduzida e que teve dificuldades em ver os carros que estavam atrás de si, no seu regresso à pista, após paragem nas boxes. O australiano pediu também para que na próxima corrida em Melbourne, a qualificação seja feita mais cedo para evitar o que aconteceu ontem com o sol a atrapalhar sobremaneira os pilotos:

“No meu regresso à pista após a paragem nas boxes houve muita ação, mas não estava a conseguir ver bem nos espelhos. Nunca foi fácil nos monolugares ver pelos espelhos, mas este ano creio que é ainda mais complicado. Quando sai pensava que tinha apenas um carro atrás de mim e afinal tinha dois. Aproveito para pedir, como sou o homem da casa, para anteciparem a hora da qualificação pois ontem foi muito complicado.”