GP Austrália F1: Altos e baixos para a McLaren em Melbourne | AutoSport

A McLaren teve um dia de altos e baixos já que depois de Lando Norris ter liderado a primeira sessão de treinos livres, e de Oscar Piastri ter sido apenas 10º a 0.354s do seu colega de equipas, as coisas correram bem pior na segunda sessão quando Oscar Piastri foi sétimo, 0.800s atrás de Charles Leclerc, com Lando Norris em nono a 0.878s da frente e um pouco atrás do seu colega de equipa.

Para Andrea Stella, Diretor de Equipa foi: “um dia produtivo de treinos. Pudemos testar todos os itens de configuração que tínhamos no programa, incluindo a compreensão dos pneus, o que tornará a corrida interessante do ponto de vista da estratégia. Do ponto de vista do desempenho, foi um dia encorajador. O carro comporta-se bem em geral, mas há alguns aspectos a melhorar. Temos muitos dados a analisar esta noite para nos prepararmos para a qualificação e para a corrida”.

Já Oscar Piastri, tal como a equipa: “de um modo geral, não foi um dia mau. Estivemos um pouco em cima e em baixo, mas houve definitivamente alguns sinais positivos. Vamos dar uma vista de olhos e ver o que conseguimos encontrar para amanhã – mas foi bom estar a conduzir de volta a casa. Temos algumas coisas a analisar e a tentar melhorar, mas estou otimista.”

Por fim, Lando Norris concorda que é preciso mais trabalho: “Um dia razoável. Tivemos dificuldade em encontrar alguma confiança devido às rajadas de vento, por isso não tivemos as melhores sensações, mas penso que o ritmo é razoável. Estamos à mistura, o que é um bom sinal. Deve tornar as nossas vidas emocionantes amanhã – mas ainda temos muito trabalho a fazer para tirar o máximo partido disso.”