GP Austrália F1, Alex Albon: “não tivemos o ritmo necessário…” | AutoSport

Alex Albon (Williams)disse que não teve o ritmo necessário para pontuar em Melbourne. O anglo-tailandês recebeu o Williams do seu colega de equipa Logan Sargeant para o Grande Prémio da Austrália, depois de ter destruído o seu no primeiro treino livre, não ficou longe, mas não conseguiu fazer valer a pena depois de terminar fora dos pontos, em P11: “Acho que hoje não tivemos o ritmo necessário e depressa começámos a afastar-nos do grupo. Fomos às boxes mais cedo para nos mantermos no grupo. Usar pneus novos e tentar reduzir a diferença até ao final da corrida. Mas foi frustrante ter de lutar com os pneus a granular. Não consegui conduzir tão depressa como os outros sem tanto desgaste de pneus. Talvez pudessemos ter feito algo com a configuração, mas, sinceramente, não muito. Não era para ser. Foi a primeira vez este fim de semana que andei com depósito de combustível cheio, e não foi mau, mas tive dificuldades com o ritmo em geral”, disse.