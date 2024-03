GP Austrália de F1: Será ‘Down Under’ que a classificação dos GP se revoluciona? | AutoSport

Será em Albert Park, Melbourne, que tudo se transforma, revoluciona, metamorfoseia, renova? A terceira ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 leva as equipas e os pilotos até ‘Down Under’, ao Albert Park de Melbourne, onde se realiza o Grande Prémio da Austrália.

Além de ser um dos eventos mais populares da temporada, a corrida em Melbourne também se tornou uma das mais espetaculares do ano, graças à secção de alta velocidade recentemente introduzida ao longo da Lakeside Drive e à presença de quatro zonas DRS.

Para lidar com as mudanças nas exigências do circuito, a Pirelli deu um passo à frente na sua distribuição em comparação com o ano passado, o que significa que o composto C5 mais macio faz a sua primeira aparição da temporada como o pneu macio, juntamente com o C4 e o C3 como os médios e duros.

A seleção foi feita com base nos dados do ano passado e para oferecer mais opções de estratégia.

No Campeonato de Pilotos, as vitórias no Bahrein e na Arábia Saudita resultam no facto de que Max Verstappen chega a Melbourne no comando do campeonato com 51 pontos, 15 à frente do companheiro de equipa da Red Bull, Sergio Perez. Charles Leclerc, da Ferrari, é o terceiro com 28 pontos.

No Campeonato de Construtores, duas vitórias consecutivas colocam a Red Bull no topo com 87 pontos, enquanto a Ferrari é a segunda com 49, à frente da McLaren, que tem 28 pontos.

Quanto aos horários da prova, prepare-se para madrugar! Prossegue este fim de semana o Mundial de F1, e como sempre na Austrália, a hora na Europa é ‘imprópria’, mas inevitável. Mesmo que ‘esqueça’ os treinos livres, a qualificação é às 05h00 e a corrida às 4h00.

Horário

Sexta-Feira, 22 Março

Treino Livre 1 1:30 – 2:30

Treino Livre 2 5:00 – 6:00

Sábado, 23 Março

Treino Livre 3 1:30 – 2:30

Qualificação 5:00 – 6:00

Domingo, 24 Março

Corrida 4:00